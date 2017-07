Juliol apocalíptic: Renfe se suma a les vagues de Metro, El Prat, Taxis i Bicing

Per altra banda, si Renfe i Adif han convocat una vaga per aquest divendres, els taxistes de Barcelona la duran a terme un dia abans, dijous.

Les companyies aèrees recomanen anar a l'aeroport quatre hores abans de volar per la vaga dels 360 treballadors als controls de seguretat . De moment, no sembla que el conflicte pugui tenir una solució immediata.

Segons informa la companyia ferroviària, els viatgers amb bitllets adquirits amb antelació pels serveis afectats per la vaga poden sol·licitar el seu canvi o reemborsament sense cap cost addicional a estacions i agències de viatge.

Durant la resta del dia passaran un de cada tres trens (33%). Per la seva part, Ave - Llarga Distància garanteix la circulació del 72% dels seus combois i Avant el 63%. La llarga distància convencional tindrà un servei mínim del 78%.

El sindicat CGT ha convocat una nova jornada de vaga a Renfe i a Adif per pròxim divendres 28 de juliol, de 00h a 23h. Als trens regionals i de rodalia, el ministeri de Foment i el Departament de Treball han convocat uns serveis mínims del 66% en hores punta, és a dir, en les franges compreses entre les 6h i les 9.30h i entre les 17h i les 20.30h.

