Última actualització Dijous, 27 de juliol de 2017 09:30 h

"L'Estat, una vegada més, és clarament bel·ligerant contra els drets de les llengües no castellanes", ha assenyalat Plataforma per la Llengua

recorda que l'article 25 del decret de llengües oficials inclou l'obligació que les comunicacions de la Generalitat Valenciana amb l'administració de l'Estat i amb el sector de la Justícia es redacten en valencià.

La Plataforma per la Llengua ha criticat la "intolerància" del govern espanyol pel recurs contra el decret sobre usos lingüístics de la Generalitat Valenciana, publicat el proppassat 23 de maig. L'entitat valora molt negativament la impugnació d'una normativa que pretén normalitzar el valencià en les relacions amb la ciutadania, les empreses i les altres administracions públiques.

"L'Estat, una vegada més, és clarament bel·ligerant contra els drets de les llengües no castellanes, i es mostra contrari a la normalització de l'ús del valencià", ha lamentat l'ONG del valencià, que considera que el decret impugnat pel govern espanyol és un avanç significatiu per la consideració que fa del valencià com a llengua pròpia i d'ús normal i general de l'administració de la Generalitat, i celebra iniciatives com el pla d'acompanyament lingüístic del personal administratiu o l'atenció lingüística a través de telèfon o xat.

Finalment, la Plataforma per la Llengua també recorda que l'article 25 del decret de llengües oficials inclou l'obligació que les comunicacions de la Generalitat Valenciana amb l'administració de l'Estat i amb el sector de la Justícia amb seu al país es redacten en valencià, ja que es tracta d'un pas important per establir una certa igualtat institucional de les dues llengües.