Quan es registrarà la llei del referèndum?

Última actualització Dimecres, 26 de juliol de 2017 18:30 h

JxSí i la CUP tenen previst registrar la llei del referèndum de l'1-O aquest mateix divendres o el pròxim dilluns a molt tardar, al Parlament, segons han recollit diversos mitjans.

A través d'un acord, ambdós grups van pactar registrar abans d'acabar el juliol la llei de referèndum que van presentar el passat 4 d'aquest mateix mes al Parlament i també al Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

Les negociacions per assegurar el registre de la norma el divendres o el dilluns se centren a convèncer a una part del PDeCAT que prefereix deixar-ho per a després de l'estiu i evitar així possibles impugnacions de l'Estat.

Segons recull l'Ara, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assegurar aquest dilluns en un sopar amb analistes i polítics, que la llei es registrarà abans que el Parlament se'n vagi de vacances.

Lleis de desconnexió

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres, amb el vot de JxSí i la CUP, la reforma del Reglament de la cambra que habilita la possibilitat que els grups parlamentaris tramitin proposicions de lleis per lectura única.

Després de les recomanacions del Consell de Garanties Estatutàries, però, l'article inclou que les lleis han de complir els supòsits de simplicitat o naturalesa, limitant així els casos en què es pot fer servir. L'oposició ha votat en bloc contra la reforma apel·lant a l'ús que asseguren que els sobiranistes en volen fer.

Cs, PSC, PPC i CSQP han demanat als independentistes que no s'utilitzi la lectura única per tramitar la llei del referèndum i la de transitorietat. De fet, PSC i CSQP s'han abstingut en el punt referent a la lectura única després de la modificació que ha introduït JxSí assegurant que així s'esbaixen els dubtes que manifestava el Consell de Garanties Estatutàries sobre la seva constitucionalitat, mentre que Cs i PPC han votat en contra també.



Transitorietat jurídica

Però el registre de la llei del referèndum i la reforma del Reglament no són l'únic que hi ha a l'agenda. JxSí i la CUP preveuen explicar la llei de transitorietat jurídica, una de les tres lleis de 'desconnexió' , i encara que està per veure si la presentació d'aquesta norma i el registre de l'1-O es fan de forma simultània.