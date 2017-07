Última actualització Dimecres, 26 de juliol de 2017 13:00 h

Catalunya no necessitaria el pagament si l'Estat calculés bé les bestretes del model de finançament

El vicepresident, Oriol Junqueras assegura que Catalunya no necessitaria el FLA si el Gobierno fes bé la feina de càlculs però evita respondre les acusacions d'haver "ocultat" irregularitats del govern Mas.

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha replicat aquest dimecres al PPC que si el Gobierno calculés bé les bestretes del model de finançament que li pertoquen a Catalunya, la Generalitat no hauria d'accedir al FLA.

En resposta a una pregunta del diputat popular Alejandro Fernández, Junqueras ha remarcat que l'any 2015 es van deixar de transferir 1.870 milions d'euros per aquest concepte.

"Sap què poden fer? No equivocar-se. Si no s'equivoquen, no cal FLA, no cal que ens deixin en préstec allò que vostès calculen malament. Deixin d'equivocar-se", ha reclamat. Per la seva part, Fernández ha criticat la gestió econòmica de Junqueras alhora que li ha demanat explicacions per haver "ocultat" irregularitats del govern Mas, una qüestió que el vicepresident no ha comentat en la seva resposta.

"Pèssim gestor de les finances"

Fernández ha carregat contra Junqueras per ser un "pèssim gestor de les finances públiques", i ha apuntat que amb ell de conseller d'Economia, Catalunya ha incrementat el seu deute i continua tenint qualificació de bo escombraria, essent la pitjor comunitat autònoma i la que pitjor perspectives de futur té. "I això que vostè era l'esperança blanca de l'independentisme i l'estrella del Govern. Com serà tota la resta?", ha ironitzat.

El popular ha fet referència també a l'informe d'Infraestructures.cat sobre les adjudicacions del govern Mas, que l'actual executiu va portar al jutjat. Fernández ha preguntat per què no es va explicar a l'opinió pública l'existència d'aquest document i ha acusat Junqueras d'estar "ocultant les corrupteles del seu soci de govern".

En el seu torn de rèplica, Junqueras ha evitat aquesta última qüestió i ha fet un comentari sobre la declaració davant del jutjat del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per respondre les acusacions que identifiquen el PP amb una "organització corrupta".

Bones dades econòmiques de Catalunya

Això sí, Junqueras ha reivindicat les bones dades econòmiques que està registrant Catalunya en els últims mesos. El Govern, ha dit, "es caracteritza per una gestió extremadament rigorosa de les finances públiques".



En canvi, ha criticat que l'executiu espanyol no calculi bé les bestretes del model de finançament que ha d'enviar a les comunitats autònomes. "Si calculen bé la bestreta a nosaltres no ens cal el FLA", ha etzibat.

El vicepresident ha demanat al govern espanyol que "deixi d'equivocar-se". "Pensin en Espanya, en els ciutadans espanyols que veuen amenaçats el futur de les pensions perquè s'han polit 70.000 milions d'euros de la reserva de la seguretat social", ha reclamat.

