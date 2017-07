Forn reafirma que la policia facilitarà que l'1-O es pugui votar amb llibertat i seguretat

Última actualització Dimecres, 26 de juliol de 2017 17:30 h

"Nosaltres complirem la llei i l'1-O es podrà votar, i la policia facilitarà que es pugui votar amb llibertat i seguretat", ha assegurat

Així s'ha expressat el conseller d'Interior, Joaquim Forn, en resposta a una pregunta del diputat de Cs Carlos Carrizosa, que ha lamentat que es pretengui posar els Mossos "entre l'espasa i la paret".

"Nosaltres complirem la llei i l'1-O es podrà votar, i la policia facilitarà que es pugui votar amb llibertat i seguretat". Així s'ha expressat el conseller d'Interior, Joaquim Forn, en resposta a una pregunta del diputat de Cs Carlos Carrizosa, que ha lamentat que es pretengui posar els Mossos "entre l'espasa i la paret", convertint-los en una "policia governativa, al servei del Govern de Puigdemont" en lloc de ser-ho de tots els catalans.

En una altra pregunta, aquest cop a càrrec del PSC, Forn ha aprofitat per destacar "l'encert" que ha suposat nomenar Pere Soler com a nou director dels Mossos d'Esquadra, alhora que ha insistit que Albert Batlle no va ser destituït, sinó que ell mateix va renunciar.

"Entre l'espasa i la paret"

Carrizosa ha considerat "una vergonya que una policia tan ben valorada hagi de veure's entre l'espasa i paret per la irresponsabilitat, inconsciència i covardia", ha dit, de Forn. "Vostè és un covard i no vol reconèixer que està posant els Mossos entre l'espasa i la paret", ha etzibat.

El conseller, per la seva part, ha replicat al diputat de Cs que aquesta mateixa exigència l'hauria de tenir amb el PP a Madrid, i ha recriminat al partit d'Albert Rivera que hagi impedit compareixences i que es portessin conclusions de comissions d'investigació a Fiscalia.

"Nosaltres no farem servir recursos públics per atacar adversaris polítics ni tenim fiscals que ens afinin res. No crearem policies patriòtiques per combatre ideologies contràries", ha subratllat Forn, que ha reiterat que el que faran els Mossos d'Esquadra és permetre que es pugui votar "amb llibertat i seguretat".

Suport al nou director dels Mossos

Prèviament, en resposta a una pregunta del PSC, Forn també ha defensat l'elecció de Pere Soler com a nou director dels Mossos d'Esquadra. En primer lloc, ha dit que el que hi va haver va ser una "renuncia" de l'anterior director, Albert Batlle, i no un cessament, i en segon lloc ha dit que el nomenat de Soler és decisió seva però que compta amb "aval tècnic i polític". "Estic satisfet i és un encert", ha manifestat.

En resposta a les crítiques de l'oposició, ha assegurat que Soler és una persona "dialogant" i amb "molta capacitat per interactuar". Ha afegit que així ho creia l'oposició quan era el responsable a Serveis Penitenciaris i ha lamentat les crítiques que ha rebut a partir de ser nomenat director general de la policia catalana