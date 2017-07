Última actualització Dimecres, 26 de juliol de 2017 14:00 h

El president del Gobierno diu que va conèixer l'existència dels comptes a Suïssa pels mitjans de comunicació

Rajoy, ha assegurat que no va fer "absolutament res" per ajudar l'extresorer Luis Bárcenas tot i que li va enviar missatges de suport on li demanava que fos "fort".

Captura de pantalla de la sessió del judici del cas Gürtel on el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, declara com a testimoni

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat que no va fer "absolutament res" per ajudar l'extresorer Luis Bárcenas tot i que li va enviar missatges de suport on li demanava que fos "fort" i que estaven fent "el que podien". "No vam fer res que perjudiqués algun procés", ha declarat.



En un dels missatges, li deia que el trucaria l'endemà i, segons Rajoy, no va fer ni aquest gest. Rajoy ha afirmat que no tenia coneixement dels comptes de Bárcenas a Suïssa i que ho va saber a través dels mitjans de comunicació. També ha afirmat que és "absolutament fals" tot allò que apareix sobre ell en aquests documents i ha assegurat que no coneixia l'existència d'un finançament il·legal al PP. Rajoy ha negat que l'extresorer l'hagués implicat per alguna enemistat. "No tenia cap tipus d'enemistat, que jo sàpiga", ha manifestat.



El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha declarat a l'Audiència Nacional durant dues hores i ha respost totes les preguntes que li han formulat les parts. El cap de l'executiu ha refusat donar explicacions sobre la comptabilitat del partit i ha al·legat que només era responsable de la part política. Com a cap de campanya l'any 2000, afirma que no coneixia "en absolut" la part econòmica i, per tant, ha subratllat que desconeixia l'existència d'una caixa B al PP.

Explicacions sobre els papers de Bárcenas

Malgrat que en aquesta fase del judici no s'aborden els papers de Bárcenas (cas que s'instrueix com a peça separada), alguns lletrats li han demanat sobre aquests documents. Rajoy ha afirmat que "mai va saber" de l'existència d'un finançament il·lícit a través de donacions en efectiu que no es declaraven a Hisenda.

A més, ha afirmat que tot allò que es refereix a la seva persona i apareix als papers de Bárcenas és "absolutament fals". També ha negat taxativament que rebés sobres amb diners en negre i que qualsevol complement que rebien els diputats es declarava i les finances del partit passava per la fiscalització del Tribunal de Comptes.

Rajoy ha assenyalat que tampoc sabia si l'extresorer Luis Bárcenas tenia un compte a Suïssa. "Ho vaig saber quan ho vaig llegir a la premsa", ha manifestat. L'advocat del Partit Socialista de València, Virgilio Latorre, li ha preguntat si creia que existia alguna enemistat amb Bárcenas que "justifiqués" que posés el seu nom als papers. "No tenia cap tipus d'enemistat que jo sàpiga", ha dit.

Ara diu que no el va ajudar

En un moment de la declaració, els lletrats li han preguntat sobre els missatges de suport enviats a Bárcenas quan es va destapar la trama Gürtel i es posaven en qüestió els comptes del partit. Rajoy ha reconegut que va contestar-li alguns missatges on Bárcenas li expressava que estava "en dificultats".

Concretament, sobre el missatge "Luis, fem el que podem", Rajoy ha dit que això no significava que fessin res per ajudar-lo. "Podia usar aquesta frase o qualsevol altre, això no vol dir res", ha manifestat Rajoy, que afegeix que no va fer "absolutament res" i que, fins i tot, no el va trucar l'endemà tal com li comunicava per missatge. "Mai he parlat ni directament ni a través de cap altra persona sobre aquest assumpte", ha manifestat.