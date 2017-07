Quines relacions tenia Rajoy amb els caps de la trama Gürtel?

Última actualització Dimecres, 26 de juliol de 2017 16:00 h

El president del Gobierno assegura que com a molt s'havia saludat amb Correa en "algun acte electoral del partit"

Els lletrats han preguntat a Rajoy que concretés quina relació tenia amb els tres caps de la trama Gürtel durant la declaració d'aquest dimecres de Mariano Rajoy a l'Audiència Nacional.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha declarat durant dues hores i ha respost totes les preguntes que li han formulat les parts. El cap de l'executiu ha refusat donar explicacions sobre la comptabilitat del partit i ha al·legat que només era responsable de la part política.



Tot i això, els lletrats han preguntat a Rajoy que concretés quina relació tenia amb els tres caps de la trama Gürtel. Sobre el líder, Francisco Correa, ha afirmat que no el coneixia i que, com a molt, "l'havia saludat en algun acte electoral del partit".

Ha afegit que el PP va tallar les relacions amb l'empresa de Correa l'any 2004 quan el tresorer del partit, Álvaro Lapuerta, li va demanar una reunió per explicar-li que alguns proveïdors "usaven el nom del PP a alguns ajuntaments de Madrid". "Em va dir que no tenia proves però que no li agradava i vam decidir de deixar de treballar amb el senyor Correa", ha detallat.

Reunions de 5 minuts amb Correa

Tanmateix, ha dit que en aquella reunió --que assegura va durar només 5 minuts-- no es va dir el nom de Correa ni tampoc es va detallar a quins ajuntaments passava. "El tresorer no em parla de cap trama, ni que fos legal o il·legal, simplement que no li agradava", ha reblat.

Rajoy ha detallat que a aquesta reunió també hi era la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, a qui li va donar la instrucció d'esbrinar què passava amb aquests ajuntaments. Ara bé, assegura que després de fer-li l'encàrrec ja no sap quines gestions es van fer. "No recordo que ella em digués res, no era de la meva competència i no tinc temps material per fer seguiment d'aquestes coses", ha afirmat.

'El Bigotes' i Pablo Crespo

Sobre Álvaro Pérez, conegut com 'el Bigotes', ha detallat que "no hi tenia relació" i que si era als actes que muntava el PP era per una qüestió de relació empresarial. "Jo quan vaig als actes em reben els responsables i saludo molta gent, però no hi tenia relació", ha detallat.

Una explicació similar ha donat sobre la seva relació amb Pablo Crespo. En aquest cas, assegura que el coneixia com a secretari d'organització del PP a Galícia i que havien coincidit alguna vegada a Pontevedra quan Rajoy hi anava a "atendre les responsabilitats com a diputat". "Tenia una relació política i poc estreta", ha afegit. Una relació que es va acabar, segons Rajoy, quan Crespo es va traslladar a Madrid i es va començar a relacionar amb Correa.

També ha argumentat que tot i que era coneixedor de les obres de la seu del carrer Gènova –que es van pagar en negre- ell "desconeixia" la manera com es gestionava econòmicament aquesta rehabilitació. I ha negat que hi hagués "influències" per part de càrrecs del PP a empresaris que fessin donacions anònimes i en efectiu al partit.

Queixes dels advocats

L'advocat de l'ADADE (associació que ha sol·licitat el testimoni de Rajoy), José Mariano Benítez, ha formulat una queixa al principi de la sessió pel tracte diferencial de Rajoy, que no s'ha assegut a la cadira habitual on han declarat la resta de testimonis. Per contra, ha declarat des d'una taula situada al costat dels magistrats, a la mateixa alçada. El lletrat ha exposat que vulnerava la llei i era un "privilegi indegut" perquè Rajoy compareix com a ciutadà i no com a president del govern espanyol.

En un moment de la sessió, també ha sol·licitat un cara a cara entre Rajoy i Bárcenas per contraposar les versions contràries sobre el finançament il·legal al PP. Una petició que el tribunal ha refusat. Durant la vista, a més, el tribunal ha frenat moltes de les preguntes que portaven els lletrats per considerar-les que no eren procedents. També ha protestat en nombroses ocasions l'advocat de Luis Bárcenas, per evitar les qüestions que afectaven el seu client.

Ha servit la declaració de Rajoy?

Per això, ja fora de la sala i un cop finalitzada la declaració, l'advocat de l'ADADE s'ha queixat de "l'actitud restrictiva" del tribunal. Preguntat sobre si creia que havia servit la declaració de Rajoy, ha reconegut que no, però que l'objectiu era tenir-lo testificant a l'Audiència Nacional. "Sabíem que no era fàcil, no ens han deixat preguntar sobre els comptes que és el que interessa, no venim a parlar sobre política", ha valorat.

