El govern d'Aragó vol assaltar dilluns el museu de Lleida

La Generalitat assegura que no es donen els requisits "ni físics ni jurídics" per dur-la a terme l'entrega de les peces

Mentre que el govern d'Aragó demana poder assaltar dilluns el museu de Lleida, la Generalitat assegura que no es donen els requisits físics ni jurídics per dur a terme l'entrega de peces. A més a més, exposa que tampoc té la "possessió immediata" de les 44 peces en litigi ja que estan en mans del Consorci del Museu de Lleida.

El govern de l'Aragó ha adreçat aquest dimecres un escrit al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d'Osca per sol·licitar poder accedir dilluns que ve al Museu Diocesà de Lleida acompanyat de la policia per endur-se les 44 peces d'obres d'art en litigi cap a Sixena després que ahir a la Generalitat no lliurés el seu pla trasllat de les peces.



La jutgessa va establir com a data màxima el 25 de juliol perquè l'Executiu especifiqués aquest pla però la Generalitat va al·legar que no es donaven els requisits "ni físics i jurídics" per procedir amb l'entrega, ordenada pel jutge per al 31 de juliol.

Endur-se les obres

Així, l'executiu aragonès ha respost ara sol·licitant al jutjat que li permeti entrar directament al museu lleidatà per endur-se les peces acompanyat de la policia amb l'objectiu, afirma, d'evitar "una vegada més l'incompliment" en l'entrega dels bens.



En l'escrit, l'advocat del govern aragonès justifica aquesta mesures perquè "és més que evident que tampoc procediran [la Generalitat] a entregar els bens de Sixena en la data assenyalada, un cop més, ara el 31 de juliol del 2017".

Els serveis jurídics del govern aragonès va anunciar ahir que aquest dimecres demanaria a la jutgessa d'Osca que permetés l'entrada de tècnics aragonesos al Museu de Lleida per supervisar el trasllat de les 44 peces del Monestir de Sixena tenint en compte que el 31 de juliol finalitzava el termini màxim establert. Ara, però, davant la possibilitat que la Generalitat durà a terme un altre "incompliment", ha reclamat la presència dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.

Què diu la Generalitat?

Per la seva part, aquest dimarts, la Generalitat no va lliurar el pla d'entrega de les peces en litigi i va argumentar al Jutjat de primera instància i instrucció número 1 d'Osca que no es donaven els requisits "ni físics ni jurídics" per dur-la a terme i va afegir que no tenia la "possessió immediata" de les 44 peces en litigi ja que estan en mans del Consorci del Museu de Lleida.

Per tant, el Govern no enviarà les peces de Sixena abans del 31 de juliol, data en que finalitza el termini fixat pel jutge per fer l'entrega d'obres al monestir d'aquesta localitat aragonesa. Així, el Gobierno enviarà forces policials per tal de fer cumplir amb la resolució judicial, tot i que s'espera que ho faci després de l'estiu.