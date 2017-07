Una setantena de taxistes envaeixen el Departament de Territori

Última actualització Dimecres, 26 de juliol de 2017 19:35 h

La protesta s'ha fet coincidint amb una reunió amb Padrosa, el dia abans d'una nova vaga de 24 hores

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Una setantena de taxistes han entrat per la força i han ocupat el vestíbul del Departament de Territori i Sostenibilitat durant més de tres hores. El conseller de Territori, Josep Rull, s'han mostrat "indignats" per aquesta protesta, ja que els taxistes han ocupat les dependències del Govern.

Una setantena de taxistes han entrat per la força i han ocupat el vestíbul del Departament de Territori i Sostenibilitat durant més de tres hores, des de les 12:15h fins a les 15:30h d'aquest dimecres. A més, han trencat una porta. Els taxistes, del sindicat Elite, han fet aquesta acció de protesta coincidint amb una reunió que un petit grup de col·legues seus estava mantenint amb el director general de Transports, Pere Padrosa.

La trobada ja estava prevista i s'havia convocat per preparar la reunió de la taula sectorial del taxi que s'ha programat per dilluns vinent. La protesta ha tingut lloc poc abans que comenci una nova vaga del sector del taxi de 24 hores: de 6 del matí del dijous a 6 del matí del divendres.

Indignació per la protesta

Padrosa ha interromput momentàniament la reunió per baixar al vestíbul. "Ells no han volgut atendre a raons" i no han volgut marxar, ha relatat el mateix director general, així que ha tornat a pujar per acabar la reunió. Tant Padrosa com el conseller de Territori, Josep Rull, s'han mostrat "indignats" per aquesta protesta, ja que els taxistes han ocupat les dependències del Govern just en el moment en què estaven amb altres taxistes intentant solucionar la problemàtica del sector.

En una reunió que va tenir lloc el 29 de juny coincidint amb una vaga del sector, la Generalitat i les associacions el taxi ja van acordar mesures per evitar l'intrusisme. La principal reclamació dels taxistes és demanar que es compleixi la normativa de donar una llicència de vehicle de transport amb conductor (VTC) per cada 30 de taxi. El ministeri de Foment es va comprometre a cenyir-se a aquesta ràtio però els taxistes denuncien que no s'està complint.