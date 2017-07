El Govern diu prou a les actuacions dignes d’un estat d’excepció del Govern Espanyol

Última actualització Dimecres, 26 de juliol de 2017 19:40 h

Emprendrà accions legals contra els interrogatoris de la Guàrdia Civil a diferents càrrecs de govern per manca total de garanties jurídiques

8 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Un Jordi Turull molt contundent ha anunciat la presentació d’una denuncia o les que calgui contra les actuacions de la Guàrdia Civil contra diferents càrrecs de govern i diferents funcionaris, amb uns interrogatoris amb manca total de garanties jurídiques. “A partir d’ara els serveis jurídics de la Generalitat estudiaran la manera mes eficaç per denunciar davant del jutjat de guàrdia aquesta actuació perversa”, ha dit el conseller de Presidència i portaveu del Govern.

Notícies relacionades

La Guàrdia Civil ha interrogat aquest dimecres diversos càrrecs públics de Presidència, per controlar els preparatius del referèndum de l’1 d’octubre. Entre aquests hi ha el secretari general de Presidència, Joaquim Nin, a qui l’institut armat ha comunicat la seva situació d’imputat. No és el primer cop que succeeix, fa dies que diferents funcionaris i proveïdors de la Generalitat han estat citats de manera “irregular” a la ja famosa caserna de la Guàrdia Civil de Barcelona, anomenada ja amb el nom del “Intxaurrondo català” en referència a la famosa caserna basca on va néixer el terrorisme d’estat conegut com el GAL.Segons les informacions facilitades el jutge del Jutjat d’Instrucció 13 de Barcelona no ha ordenat ni la declaració ni la imputació, però la Guàrdia Civil que pot actuar com a policia judicial, no té competències per a imputar.