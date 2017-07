La Vanguardia menteix per intentar desmobilitzar el referèndum

El mateix Xifré en una piulada ho desmenteix i el diari del Grup Godó ho manté en una deriva del diari cada cop més preocupant. La cursa de les dues capçaleres dels grups Godó i Zeta per visualitzar-se com afins al regim espanyol va en augment, la fiabilitat dels dos diaris comença a ser un escàndol.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal