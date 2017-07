Col·lapse a Barcelona: Avui, és el torn dels taxis

Última actualització Dijous, 27 de juliol de 2017 11:30 h

A les sis del matí ha començat una vaga de 24 hores per exigir a Foment que limiti el nombre de llicències VTC

A l'inici d'una nova vaga de 24 hores, centenars de taxistes s'han aplegat aquest dijous a la zona de descans de l'aeroport del Prat a primera hora del matí per planificar les accions amb les quals volen col·lapsar amb marxes lentes "els punts estratègics de Foment" a Barcelona. A més a més, Cabify, s'amagarà durant la jornada.

Ivan Sesma, del sindicat Elite, ha criticat que Foment no tingui entre les seves prioritats el futur del sector, els que els obliga, ha afegit, a "seguir lluitant pels seus drets i perquè es compleixi la llei". "Ahir ens van fer fora d'una reunió i ja estem farts que se'ns facin promeses que mai es compleixen", ha reblat Sesma. Els portaveus del sector asseguren que ha arribat el moment d'endurir les accions de protesta per deixar clar que "no defalliran" en la seva lluita.



Negociar llicències VTC



Amb la vaga i les mobilitzacions d'aquest dijous, els taxistes volen reclamar que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, els rebi per negociar la regulació dels conductors VTC (vehicle de transport amb conductor), i garantir el compliment de la llei que estableix una autorització d'aquests vehicles per cada 30 llicències de taxi. Els taxistes defensen que aquesta limitació és necessària per frenar l'activitat de plataformes com Uber i Cabiby, que consideren competència deslleial.

El sector fa setmanes que reivindica ser escoltat, i en aquesta línia anteriorment ja ha convocat nombroses aturades i mobilitzacions.

En aquesta línia, ahir dimecres, a menys de 24 hores per l'inici de la vaga, una setantena de treballadors van entrar per la força al Departament de Territori i Sostenibilitat on van fer una ocupació durant més de tres hores. L'acció va coincidir amb una reunió que mantenien representants del sector amb el director general de Transports, Pere Padrosa, per preparar la reunió de la taula del Taxi de la setmana que ve.

Cabify, s'amagarà durant la jornada

Cabify s'amagarà durant la vaga de 24 hores convocada pels taxistes de Barcelona. L'empresa no agafarà passatgers a excepció dels quals ja tinguessin una reserva prèvia i evitarà els punts calents de la ciutat. Segons el digital Crónica Global, la companyia ha enviat un comunicat intern als seus empleats perquè segueixin aquestes directrius.

