Andalusia té els ajuntaments menys transparents de l'Estat

27 de juliol de 2017, 13.12 h

Però aqui no passa res, perquè andausía és espanyola de dalt a baix i l'estat no li demanarà mai explicacions i a els espanyols ja els hi està bé, com que són del país de Can Pixa no passa res.



Ara!!!! els catalans? aqui fins i tot volen saber com has pagat fins i tot el diari que et compres