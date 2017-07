El Gobierno ofega el sistema d'ensenyament català

jacob BCN BCN

27 de juliol de 2017, 15.19 h

Com als indepes us agrada el referèndum i la llibertat per triar, per què no demaneu un referèndum sobre el model educatiu?

A no, això no, no sigui que guanyi el castellà i l'anglès, i

- tots els filòlegs fracassats que estan a ERC es quedin a l' atur.

- no pugueu seguir embrutant la ment dels nens.

- no pugueu seguir impartint adoctrinant en el nacional- catalanisme.

- no sigui que els nens aprenguin història de veritat, i vegin la autèntica careta del nacionalisme català



En defini... Llegir més