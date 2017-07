Última actualització Dijous, 27 de juliol de 2017 16:00 h

El conseller critica que TVE no emetés en directe la declaració judicial de Rajoy

Turull considera "inèdit" que alts càrrecs del seu departament estiguin declarant davant de la Guàrdia Civil.

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha considerat aquest dijous "inèdit" que alts càrrecs del seu departament estiguin declarant davant la Guàrdia Civil per la pàgina web del Pacte Nacional pel Referèndum, una web, ha dit, "que parla de democràcia".



Turull ha fet aquest comentari en resposta a una interpel·lació de Cs sobre mitjans de comunicació, i ha ironitzat que li hagués agradat poder-se preparar la rèplica millor, però no ho ha pogut fer perquè no ha pogut comptar amb els seus col·laboradors. "Entre que sóc nou i els alts càrrecs del meu departament estan abocats a declarar davant la Guàrdia Civil, perdoni que no li pugui contestar amb precisió", ha afegit. També ha aprofitat per criticar que TVE es dediqués a emetre receptes de cuina en lloc de fer en directe la declaració judicial de Mariano Rajoy, com van fer la resta de televisions.



"Declarant per una qüestió inèdita"



En concret, Turull ha fet referència tant a la declaració aquest dijous del seu director general de Comunicació, Jaume Clotet, com també a la del seu secretari general dimecres, Joaquim Nin. Ambdós, ha dit, "estan declarant per una qüestió inèdita" i l'haurien ajudat a preparar la resposta a una interpel·lació sobre mitjans de comunicació.

En tot cas, el conseller ha aprofitat l'oportunitat per criticar que TVE no emetés en directe la declaració judicial del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, pel cas Gürtel. "Quan parlava de fenòmens paranormals em pensava que es referia a ahir, que quan passaves per una botiga de televisions a totes sortia Rajoy declarant en un judici excepte en una, que ensenyaven a fer baixar mel", ha apuntat amb sorna, alhora que ha afegit: "Deu ser interessantíssim per a tot l'Estat".

I és que Turull ha apuntat que quan es critica el rigor de la televisió pública de Catalunya s'ha de comparar també amb la resta de mitjans públics de l'Estat. "Depèn d'amb què la comparis", ha assenyalat.

