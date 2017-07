Cop de porta del TSJ al valencià

Synera Barcelona Barcelona

28 de juliol de 2017, 12.09 h

Aviat es tancaran les quatre fases i podrem dir, com Gandhi:



1) IGNOREN (us enrecordeu?)



2) RIUEN (pas previ a la ràbia, indicador de nervis incipients)



3) ATAQUEN (morts d'odi i mancats de democràcia, tal com es veu)



4) GUANYES



That's all folcks!