Foment del Treball calla davant l’espoli que patim els catalans però parla per aturar la llei del referèndum

La Comissió Jurídica de Foment considera que l’esborrany de la Llei del Referèndum d’Autodeterminació no ha de ser sotmès a tràmit parlamentari

La Patronal catalana de les grans empreses i dels grans interessos econòmics, la patronal que sempre calla davant els incompliments del govern espanyol en inversions i finançament a Catalunya, la mateixa patronal que no diu res davant els escàndols del Castor, les tarifes elèctriques, els peatges abusius, avui es digna a presentar un informe jurídic en que consideren que la “Llei del Referèndum d’Autodeterminació no ha de ser sotmès a tràmit parlamentari.” Ho diuen ells, que porten anys callant davant les discriminacions i l’espoli que pateixen els ciutadans de Catalunya.

La Comissió Jurídica de Foment del Treball ha redactat un document en el qual apunta que el projecte de llei del Referèndum d’Autodeterminació no ha d’arribar a presentar-se al Parlament de Catalunya i, en cap cas, hauria d’arribar a aprovar-se. Després de plantejar les consideracions jurídiques respecte al projecte de llei, la Comissió alerta que el text presentat imposa una declaració unilateral d’independència exprés amb una simple majoria de vots i que en cas de dur-se a terme “suposaria de fet un cop d’estat jurídic contrari al dret intern i internacional, i un exercici d’enorme irresponsabilitat política de conseqüències impredictibles



Informe sense garanties per reprimir la democràcia dels catalans



La Comissió entén que el dret internacional no empara el referèndum “perquè només reconeix el dret de secessió en els processos de descolonització i en els casos de greus vulneracions dels drets humans”. A més assenyala que el projecte de llei no sorgeix d’un ampli consens, no garanteix una campanya llarga i amb neutralitat, no determina com s’elaborarà el cens, no garanteix la composició plural de les meses electorals i no imposa una majoria clara.

