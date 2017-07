Sobre l'article 155 de la Constitució: “No sabem ni què vol dir”

Última actualització Divendres, 28 de juliol de 2017 05:05 h

L'article 155 no té precedents. "No sabem ni què vol dir", assegura un professor de dret constitucional. "L'Estat ho aplicaria a cegues".

"Es tracta d'un article d'ús excepcional, un últim recurs", i afegeix "però no diu enlloc que sigui una suspensió de l'autonomia". El que sí que diu és que "l'Estat adoptaria les mesures necessàries per obligar el compliment de les obligacions o garantir l'interès d'Espanya".



Quan s'aplicaria?



Segons detalla l'expert, el procediment seria la suspensió de la convocatòria del referèndum per part del Tribunal Constitucional. "Si la Generalitat decideix no acatar la sentència i seguir endavant, aleshores, en aquest escenari, l'Estat ha de requerir al Govern que pari". "En el cas que la Generalitat no contestés, es podria aplicar el 155", assenyala el professor.



Així, la Generalitat deixaria de tenir competències que recaurien sobre el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, que s'encarregaria de tot l'aparell administratiu. "Ell seria l'encarregat de convocar noves eleccions. L'Estat no pot convocar eleccions si no ho fa per la via del 155", explica.



I l'ús de l'exèrcit?



L'expert posa en dubte el fet que l'article 155 doni via lliure a l'exèrcit. Tot i això, recorda que és un pèl ambigu parlar de "mesures necessàries", ja que enlloc s'especifica quines serien aquestes mesures.

