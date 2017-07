La Guàrdia Civil fora de la llei

Última actualització Dijous, 27 de juliol de 2017 20:55 h

Mundó considera “insòlita” l’actuació “arbitrària” i “sense garanties” i recorda que les citacions no han estat ordenades pel Jutjat 13 de Barcelona i diu que tot plegat “mereix una explicació”

ACN Madrid .- El conseller de Justícia, Carles Mundó, considera “insòlita” l’actuació “arbitrària” i “sense garanties” de la Guàrdia Civil, que en les últimes hores ha mantingut en actiu l’onada de citacions i suposades imputacions a membres del Govern de la Generalitat a qui relaciona amb l’organització del referèndum. En declaracions abans d’assistir al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), Mundó ha recordat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fet pública una nota on explica que els interrogatoris no han estat ordenats pel Jutjat d’Instrucció 13 de Barcelona, quan les citacions de que fa ús la Guàrdia Civil fan “referència expressa al jutjat 13 de Barcelona”.

Tot plegat, segons Mundó, “mereix una explicació” perquè “és greu veure com el TSJC afirma que els interrogatoris que fa la Guàrdia Civil a funcionaris, empreses i càrrecs polítics no estan ordenats pel Jutjat”. Per aquest motiu ha expressat la “preocupació” del Govern davant d’una “actuació arbitrària” i “sense garanties” on “no se sap qui ordena els interrogatoris”. “En un Estat de dret i democràtic és molt preocupant que això succeeixi”, ha sentenciat.