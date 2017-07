La Guàrdia Civil cita a declarar a més alts càrrecs

Última actualització Divendres, 28 de juliol de 2017 10:30 h

Aquest divendres el director general de Difusió i la cap de comunicació d'Exteriors

La Guàrdia Civil ha citat a declarar aquest divendres el director general de Difusió de la Generalitat, Ignasi Genovès, i la cap de comunicació de la conselleria d'Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Anna Molas, en relació a les investigacions sobre els preparatius del referèndum de l'1-O, segons ha avançat El Nacional. Molas declararà a les nou del matí mentre que Genovès ho farà a les onze.



Aquest dijous han declarat a la caserna de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia l'exportaveu del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, i el director general de Comunicació del Govern, Jaume Clotet.

A Clotet se'l vincula al web del Pacte Nacional pel Referèndum que va adquirir el Govern. És per això que Clotet ara ha passat a ser investigat per la Guàrdia Civil en relació a aquest lloc d'Internet. Clotet ha deixat la caserna acompanyat per l'advocada de la Generalitat i no ha volgut fer declaracions als mitjans.

Elena no té condició d'investigat

En el cas d'Elena, a diferència dels alts càrrecs del Govern que han passat pel mateix episodi, ell no té la condició d'investigat policial. L'exportaveu del Pacte Nacional pel Referèndum ha denunciat "l'ús dels instruments de l'Estat per perseguir la dissidència política" per part del govern espanyol i "altres poders", cosa que ha considerat una "actitud inacceptable". Per això, Elena ha cridat a la ciutadania a "dir prou" i mantenir-se "enfrontat i combatiu, es pensi el que es pensi".

Tots dos han acudit a declarar un dia després que ho fes el secretari general de la Presidència, Joaquim Nin, i abandonés la caserna amb la condició d'investigat policial per sedició per haver estat el responsable d'adquirir el domini web PacteNacionalPelRefendum.cat.

