La Generalitat està preparada per desobeir

Aragonès: "La decisió del Govern és clara, que no demanin responsabilitats de tipus administratiu o comptable sobre decisions polítiques"

Malgrat el nou requeriment que el Ministeri ha enviat aquest dijous a la Generalitat en aquesta direcció, el secretari d'Economia del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat que "la decisió del Govern és clara".

El secretari d'Economia del Govern, Pere Aragonès, ha insistit aquest dijous que el Govern no facilitarà el llistat d'interventors que li reclama el Ministeri d'Hisenda en el marc de les noves condicions imposades per evitar que es destinin diners al referèndum.

Malgrat el nou requeriment que el Ministeri ha enviat aquest dijous a la Generalitat en aquesta direcció, el secretari d'Economia del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat que "la decisió del Govern és clara". "Que no demanin responsabilitats de tipus administratiu o comptable sobre decisions polítiques", ha dit abans de recordar que "les decisions polítiques les assumeix el president i els consellers".

Tot plegat, segons Aragonès, "demostra que el que es persegueix és una estratègia d'intentar augmentar el nombre de funcionaris que hagin de fer certificats per estendre la campanya de la por", una estratègia que la Generalitat "no acceptarà" perquè "no és de rebut, no té sentit, no és proporcionat, no és raonable". "L'adhesió al FLA no és una porta oberta perquè decideixin unilateralment fer el que vulguin vulnerant el mateix Estatut d'autonomia", ha sentenciat.

