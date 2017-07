Parlament desafia al TC per protegir l'audiovisual català

Última actualització Divendres, 28 de juliol de 2017 18:00 h

Representants del sector demanen "coratge" perquè es torni a aprovar un nou cànon digital

El sector ha reclamat als polítics que, mentre no es pugui aprovar la nova taxa, es mantingui el pressupost i les dotacions econòmiques previstes pel cànon per evitar el "col·lapse" del món audiovisual.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els representants del sector audiovisual que mostren els cartells dels films finançats amb el cànon digital aquest © Guillem Roset Comparteix Tweet

Representants del sector audiovisual català han demanat al Parlament de Catalunya que tingui el "valor" i el "coratge" per tornar a aprovar un nou cànon digital després de la suspensió de la taxa per part del Tribunal Constitucional.

El sector ha reclamat als polítics que, mentre no es pugui aprovar la nova taxa, es mantingui el pressupost i les dotacions econòmiques previstes pel cànon per evitar el "col·lapse" del món audiovisual. "És terrible perquè hem dedicat molts diners a projectes dissenyats per rebre una sèrie d'ajuts amb què comptàvem", ha lamentat el president de la Federació d'Associacions de Productors (PROA), Raimon Masllorenç.

Representants de bona part de la indústria audiovisual han lliurat una carta a la presidenta del Parlament, al president i el vicepresident de la Generalitat i al conseller de Cultura.

