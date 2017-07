APAÑAMELAPELA II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II

28 de juliol de 2017, 16.42 h

#3

#4

#5







Encara no has provat la vaselina "EL PICOLETO" per solucionar la prima-anal

de risc, que pateixes ?

Es fotut tenir la prima de risc al darrera com les cabres, se que fa molt de mal

Pobreta quin dolor,pero es el preu que has de pagar, l'anal-patriotisme espanyata

fa molt mal.





Per cert, on son les majories silencioses ? He vist algu que ho pregunta.