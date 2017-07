Politico critica la decisió del Gobierno de judicialitzar als polítics catalans

L'article també parla de les reformes contra la independència de la justícia aprovades per Polònia, els enfrontaments d'Ucraïna i l'escalada de violència verbal entre la Xina i l'Índia per la disputa d'una part de l'Himàlaia.

"Una de les respostes de Madrid als polítics catalans que demanen la independència és dur-los als tribunals", es pot llegir a la publicació. "Amenaçar la gent amb la presó per demanar votar no és ben vist en un continent que s'enorgulleix dels seus drets humans".

"Amenaçar la gent amb la presó per demanar votar no és benvist en un continent que s'enorgulleix dels seus drets humans", recull la publicació.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal