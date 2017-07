Un usuari que anuncia armes per Twitter amenaça Puigdemont

Claravalls Claravalls Claravalls

28 de juliol de 2017, 21.47 h

Hispanos sou fastigosos i miserables només teniu al puto cap franquista... sang,violència,mort i assassinats és el vostre ADN.Sou una colla de primitius,amargats,reprimits us podeu fotre el vostre país on us capigà.España és i serà misèria feixista.España encara menja del franquisme i sense ell no sou ningú que us bombin miserables.

Catalunya no és ni serà mai España.||*||

Visca la República de Catalunya||*||