El silenciós genocidi del Govern Espanyol contra el català

anònim Vilassar Vilassar

28 de juliol de 2017, 21.00 h

PPerros, sou uns falsaris, antidemòcrates i anticonstitucionals !!!!



PER A QUE US RESPECTIN LES VOSTRES NORMES PRIMER HAURIEU DE RESPECTAR LES DELS DEMÉS, COSA QUE NO FEU !!!!



Felip V, volgué imposar el castellà "sin que se note el cuidado", o sigui dissimuladament; però els PPerros actuals AVUI HO FAN AMB LA CARA DESCUBERTA, SENSE IMPORTAR-LOS-HI DESOBEÏR LA SEVA SAGRADA CONSTITUCIÓN !!!! Com per a què nosaltres ens hi sotmetem !!!!.... Per aquí .....



CATALANS, L´1-O, TOTS A VOTAR... Llegir més