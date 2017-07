La Generalitat presenta aquest mati denúncia amb relació als interrogatoris de la Guàrdia Civil

Última actualització Dissabte, 29 de juliol de 2017 08:55 h

Ho farà davant el jutjat de guàrdia i després el conseller Jordi Turull l’explicarà en roda de premsa

Turull atendrà els mitjans de comunicació després de la presentació, aquest matí, de la denuncia al jutjat de guàrdia amb relació als interrogatoris de la Guàrdia Civil a alts càrrecs i treballadors públics de la Generalitat.

D'altra banda, Arrufat ha apel·lat a la força col·lectiva com a "arma" de cara al referèndum: "no tenim ni exèrcit, ni armes, ni un estat poderós al darrere, ni petroli, ni gas, però tenim gent i hem de desbordar l'Estat per la mobilització popular i per fer impossible la repressió per fer massa costoses les accions repressives". "Quan vulguin perseguir un alcalde hi haurà 800 alcaldes al costat; quan persegueixin un diputat hi haurà tots els diputats firmant lleis; quan vulguin emprendre accions contra el Govern, tot el Govern i la CUP serem al darrere per donar suport a tots els passos", ha exclamat Arrufat. Quant als interrogatoris que està efectuant la Guàrdia Civil en relació als preparatius del referèndum, Arrufat ha apuntat que la citació de l'exportaveu del comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, és la "gota que fa vessar el got" perquè "ara ni tant sols citen a una persona de dins del Govern, sinó que citen el portaveu d'un moviment polític i civil que agrupa el 70 o 80% de les organitzacions i la població de Catalunya".