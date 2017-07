Iceta (entre Goldfinger i cuiner de paelles) sense superar el seu complexa d’inferioritat

Última actualització Dissabte, 29 de juliol de 2017 10:00 h

Ara diu que li preocupa els interrogatoris de la Guàrdia Civil: "M'agradaria saber l'origen, què s'està buscant i perquè"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, diu ara que està preocupat i vol saber "en quin context" s'estan produint els interrogatoris de la Guàrdia Civil a càrrecs de la Generalitat i qui els ha ordenat. "M'agradaria molt saber l'origen, el context, què s'està buscant i perquè", ha dit en una entrevista a l'ACN. Ha reconegut que el govern espanyol té la via de la fiscalia per actuar però ha afegit que calen "indicis". Ha dit també que s'ha de distingir entre la defensa "legítima" d'unes idees i l'eventual comissió d'un delicte i ha apuntat que "per ara que se sàpiga no hi ha algun delicte".

Ha descartat també que l'Estat apliqui l'article 155 de la Constitució per aturar l'1-O i ha dit que sovint sembla que és l'independentisme qui està "una mica delerós" que així sigui.Iceta s'ha expressat en aquests termes després que s'hagi citat a declarar diversos càrrecs de la Generalitat i també l'exportaveu del comitè executiu del Pacte Nacional del Referèndum (PNR) i que el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) hagi manifestat que aquests no s'emmarquen en la causa que investiga el jutjat d'instrucció número 13 per les declaracions de l'exsenador Santiago Vidal.El socialista ha considerat que si s'estan interrogant unes persones i no unes altres és perquè "tenen algun tipus d'indici que els fa sospitar d'algunes persones". Ha lamentat però estar en un "permanent estat de sospita".El primer secretari ha dit que certament el govern espanyol té la via de la fiscalia per actuar i per això ha dit que vol saber si ha estat aquesta o un jutge qui ha ordenat els interrogatoris ja que fins el moment es desconeix. "Per això el primer que m'agradaria saber és perquè s'estan produint, en quin context, quina és la raó de les actuacions, si han estat ordenades directament o si són conseqüència d'altres investigacions en curs", ha manifestat.Iceta ha apuntat també que cal "distingir clarament" entre la defensa d'una opinió i el treball per aconseguir un objectiu sempre que es faci "dins del marc legal" del que pot ser la comissió d'un delicte.Sobre si l'Estat hauria d'arribar a aplicar l'article 155 de la Constitució espanyola per aturar l'1-O, Iceta ha considerat que "no és necessari" perquè l'estat de dret té "mecanismes" per fer que les lleis es compleixin. "És el món independentista el que sembla estar una mica delerós que es produeixi aquesta aplicació del 155", ha considerat. Segons ell, no hi ha "cap mena de símptoma" que faci pensar que es pot arribar a aquest escenari.