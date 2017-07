Última actualització Dissabte, 29 de juliol de 2017 11:15 h

Assegura que ni els directors de centre ni els conserges hauran de prendre ‘’cap mena de decisió’’ per a l’1-O

ACN Barcelona .- La consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, assegura que ‘’ni els directors de centre, ni els conserges, ni les persones que tenen clau de determinats espais’’ no hauran de prendre ‘’cap mena de decisió’’ en relació al procés de l’1-O, sinó és per voluntat ‘’d’obstaculitzar’’ el dret a vot dels ciutadans. En una entrevista a l’ACN, Ponsatí ha declarat que és un supòsit ‘’marginal’’ de la mateixa manera que espera que totes les institucions catalanes tinguin un ‘’comportament respectuós’’ amb les decisions del Parlament. Ponsatí, que ha agafat el càrrec per ‘’sentit del deure’’, defensa que ‘’no podem renunciar perquè hi hagi amenaces; per sobre d’això hi ha la nostra dignitat i la nostra llibertat’.’

La nova consellera d’Ensenyament assegura que ni els directors de centres escolars ni els conserges, ni tampoc cap persona que pugui tenir claus de cap local ‘’no han de prendre cap mena de decisió’’. Clara Ponsatí només ho entendria així,Ponsatí també confia en què els ajuntaments facilitaran la logística l’1-O igual que en altres cites electorals perquè considera que serà una jornada electoral ‘’prou normal’’, després que el Govern convoqui el referèndum ‘’de forma col·legiada’’. Assegura que s’ha de pressuposar que els ajuntaments tindran un ‘’comportament respectuós’’ amb les decisions del Parlament de Catalunya. Aquest és el ‘’punt de partida’’ del Govern, diu Ponsatí, i confia en què les institucions catalanes seguiran el mandat parlamentari, i per tant, facilitaran l’accés a les urnes als ciutadans. ‘’En cap cas’’, diu Ponsatí, es vol pressuposar ‘’que és una cosa opcional’’.Tanmateix, Ponsatí reconeix que s’haurà deLa titular d'Ensenyament ha explicat que la proposta d’encarregar-se del Departament, en substitució de Meritxell Ruiz, la va agafar per sorpresa però que ‘’no podia dir que no’’. El ‘’sentit del deure’’, diu, la va portar a acceptar el repte perquè creu que ‘’el que s’ha de fer, s’ha de fer’’. Per Ponsatí,Així ho ha manifestat en una entrevista amb l’ACN, on també ha reconegut que la situació, tenint en compte els precedents d’Irene Rigau, li causa ‘’molt respecte’’. Ha detallat però, que hi ha ‘Ponsatí també ha valorat les conseqüències del 9-N, que ha comportat la inhabilitació d’Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, consellera d’Ensenyament en aquell moment. Per la consellera actual, el procés judicial de la consulta del 2014 és un ‘’escàndol democràtic de dimensions insòlites’’ i està convençuda que arribarà al Tribunal dels Drets Humans.