El Consell d’Associacions de Barcelona: Alcaldessa, empareu els nostres drets!

Última actualització Dissabte, 29 de juliol de 2017 13:15 h

Aquest és el títol d’un manifest que el Consell ha fet públic demanant al govern municipal i a l’alcaldessa de Barcelona que faci possible la votació a la ciutat

El manifest fet públic i posat a la pàgina web del Consell d’Associacions de Barcelona, ens que agrupa a la majoria d’entitats de la ciutat, reclama el dret de vot dels ciutadans de la capital del País, “El dret al vot, en una societat democràtica i que vol viure en democràcia, és potser el dret fonamental més bàsic que té la seva ciutadania, sense el qual, la resta dels seus drets fonamentals, com a individus i com a ciutadans, queden també esmenats i coartats. “

Sorprenentment el manifest publicat ha estat esborrat de la web al cap d’una estona segons es comprova en aquest enllaç . Sembla que la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona ha pressionat per treure el manifest de la pagina web, concretament sectors d’ICV dins la FAVB.

El dret al vot, en una societat democràtica i que vol viure en democràcia, és potser el dret fonamental més bàsic que té la seva ciutadania, sense el qual, la resta dels seus drets fonamentals, com a individus i com a ciutadans, queden també esmenats i coartats.Els poders de l’Estat, entre ells els màxims òrgans jurisdiccionals com el Tribunal Constitucional, teòricament garants i que en una democràcia haurien d’emparar els drets fonamentals com el dret al vot,Per tot això, les persones i entitats sotasignades en aquest manifest, ciutadanes de Barcelona, i totes amb fermes conviccions democràtiques, implicades en la vida social i cívica de la nostra ciutat a la qual estimem,democràtiques amb esperit dialogant, aixoplugant en molts casos les justes reivindicacions i necessitats, que no sempre han estat dins la competència municipal en sentit estricte; per exemple, en els àmbits de l’assistència social, l’educació i els desnonaments.Aquesta demanda s’emmarca en la legalitat internacional emanada del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics adoptat per l’Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 2200 de 16-12-1966 i entrada en vigor en data 23-3-1976Consell d’Associacions de Barcelona26 de Juliol de 2016