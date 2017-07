Monedero contra el referèndum i al servei del govern del PP

Última actualització Dissabte, 29 de juliol de 2017 17:20 h

Critica que Puigdemont només busca el "repartiment del vot independentista" amb el "simulacre de referèndum"

ACN Barcelona .- El cofundador de Podem, Juan Carlos Monedero, s'ha referit aquest dissabte des de Barcelona al referèndum del proper 1 d'octubre i ha criticat que el president Puigdemont està fent una "fugida cap endavant" i, segons ell, "només busca enfrontar el repartiment del vot independentista de cara les eleccions que es convocaran després del simulacre de referèndum". Per Monedero, l'1-O "té tota la pinta que no arribarà enlloc" i considera que "generarà més frustració que no pas èxits".

Per això, el cofundador de Podem defensa la posició del seu partit de fer un "referèndum pactat" perquè, segons ell, "Espanya està canviant i existeix un espai per fer un referèndum amb totes les garanties". D'altra banda, Monedero ha advocat per "reconciliar" la direcció política de Podem amb les bases del partit i creu que Podem Catalunya ha de ser la "nau d'abastament" del nou subjecte polític.