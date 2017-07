independencia JA!! Catalunya lliure Catalunya lliure

29 de juliol de 2017, 20.34 h

i. Compte amb la violència i brutalitat dels que no coneixen altra forma de vida, són malignes que no han sortit mai amb honor de cap de les colònies, la sang sempre ha embrutat les seves mans, això de l'honor per ells és perdre'l com més millor, cal veure les declaracions del seu president, Rajoy, com el tribunal, li riu les gràcies, per entendre la "separació de la justícia de l'executiu" espanyola i la seva democràcia vigilada, si espanya no fos al mapa, el món hauria estalviat mi... Llegir més