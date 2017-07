Iniciativa força a la FAVB a censurar el manifest “Alcaldessa, empareu els nostres drets!”

Última actualització Diumenge, 30 de juliol de 2017 05:00 h

Els sectors més oposats al referèndum d’Iniciativa/Comuns controlen la FAVB, el seu anterior president, Lluís Rabell lidera Catalunya sí que es Pot que mostra una línia de duresa contra el referèndum

El manifest del Consell d’Associacions de Barcelona no ha agradat a la polititzada FAVB, que en una nota interna a la quan ha tingut accés el directe!cat, mostren sorpresa i indignació amb el manifest aprovat pel CAB, l’acusen de manca de consens, però tampoc la FAVB explica on han fet el debat per prendre una posició contraria al referèndum i propera a la direcció de Catalunya Sí que es pot.

La FAVB ha forçat la retirada del manifest de la pagina web, una mostra de com la politització instaurada per l’entorn dels comuns provoca inquietud al CAB, una mostra més dels procediments gens democràtics instaurats a la Federació. Els arguments expressats contra el referèndum coincideixen plenament amb la línia política dels sectors contraris al referèndum dins de els Comuns,Per això aquesta dura oposició al manifest del món associatiu favorable a la democràcia del dret a l’autodeterminació. Ada Colau vol blindar-se d’aquest debat per por a ser inhabilitada