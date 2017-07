Pisarello confirma el pànic de Catalunya en Comú a ser inhabilitats pel 1-O

Última actualització Diumenge, 30 de juliol de 2017 11:30 h

Pensen en les eleccions autonòmiques per recuperar un tripartit d’esquerres, ha començat el pressing a ERC, volen el fracàs del referèndum per tornar a l’autonomia

ACN Barcelona .- El primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha considerat que les properes eleccions autonòmiques catalanes són una oportunitat per "recuperar" un govern "progressista i d'esquerres", un escenari que també desitja per a l'Estat. "És desitjable que hi hagi un canvi de cicle polític, farem tot el possible perquè això es produeixi", ha apuntat en una entrevista a l'ACN. Pisarello ha recriminat la política de pactes d'ERC i, en l'àmbit municipal, ha advertit els republicans que els seus electors no entendrien que traslladessin la fórmula de Junts pel Sí a l'Ajuntament de Barcelona.

Comuns, ERC, Pisarello, referèndum

Pisarello es manté en el marc autonòmic, "S'obre un escenari per recuperar a Catalunya i a Espanya governs progressistes i d'esquerres". Aquest és el seu diagnòstic de l'actual situació política. Segons ell, "la gran tragèdia" és que tant a nivell estatal com a la Generalitat "continuïn governant dos partits que tot i tenir diferències, estan marcats per casos importantíssims de corrupció, i que a més han aplicat moltes de les polítiques antisocials que ens han portat a la crisi". Excuses per evitar parlar de la principal revolució democràtica del sud d’Europa, el referèndum d’autodeterminació.Pisarello ha defensat aquest canvi "no per raons partidistes", ha dit, sinó per una "necessitat social". En el cas català, ha criticat que en els últims anys els pressupostos no hagin desenvolupat una política fiscal progressiva, que "no s'hagi fet res per apuntalar la sanitat o l'educació públiques" i que el "gran projecte econòmic del Govern sigui el Hard Rock Entertaintment World". "Aquest no és el model de país que mereixem i no és el model que les majories socials que volen una política de progrés per a Catalunya desitgen", ha conclòs.Després de criticar les "versions ultraliberals que es defensen des d'algunes conselleries del PDeCAT", ha insistit que la seva aposta sempre serà per fer un "acostament" cap a ERC, perquè té una relació "molt estreta" amb molts republicans", però alhora ha reconegut que no té clar que la direcció d'ERC vulgui caminar cap aquesta aliança.En tot cas, i de cara als dos anys que queden de mandat, Pisarello ha avisat els republicans que "la ciutadania penalitzaria que ara comencessin a fer una política en clau purament electoralista i partidista", pensant només en les futures eleccions municipals.És més, ha advertit que "si el que Bosch té al cap és impulsar una mena de Junts pel Sí a Barcelona" es produirien fins i tot "desercions importants", ha pronosticat, en les mateixes files republicanes.Ara bé, ha considerat que seria un "error electoral i una notícia trista" que ho volgués ERC. Una part important del seu electorat, ha opinat, no entendria que "en una ciutat on és tan important que existeixin acords per fer polítiques socials avançades, ERC optés per aliar-se amb un partit com el PDeCAT, el que més casos de corrupció ha tingut en la història de Catalunya des de la transició i que ha estat incapaç de tirar endavant una agenda social a l'alçada de la crisi".Les cadires agraden i Pisarello ha remarcat que el seu espai polític sempre ha apostat per grans aliances dels partits d'esquerres, i ha fet un bon balanç de l'acord amb el PSC a l'Ajuntament, tot i que ha recordat que haguessin preferit que aquest pacte inclogués també ERC.En aquest sentit, no creu que l'acord amb els socialistes estigui en perill a causa de l'1-O, perquè és un pacte, ha dit, "on els temes de ciutat tenen una prioritat claríssima". Tot i que considera un "error" que el PSC no comparteixi la defensa del dret a decidir, perquè "el deixa fora del corrent majoritari del catalanisme", també ha recordat que alguns alcaldes socialistes estan dient que "no posaran pals a les rodes perquè hi hagi participació l'1 d'octubre". En tot cas, ha recordat que BComú ha deixat clar que no posarà en risc ni la institució ni els treballadors públics, i considera que "al voltant d'això pot haver un cert acord" amb el PSC.I és que el primer tinent d'alcaldia ha titllat el full de ruta del Govern de "contradictori", perquè aprova una reforma del reglament del Parlament "per accelerar el procés però alhora disminueix el debat públic". "Si fas això després és molt complicat que demanis que la societat tingui un debat ampli al voltant del posicionament del sí o del no", ha considerat.Pisarello ha subratllat que hi ha molta gent independentista que s'està adonant que aquesta voluntat d'accelerar el procés està "afectant la qualitat del debat democràtic", i ha insistit que un referèndum "és una cosa prou important com per fer-ho bé". El risc, ha continuat, és "deixar molta gent enrere perquè no se sent interpel·lada". "I ho diu una persona que vol votar, que votaria si hi hagués urnes i que sempre ha defensat el dret a decidir", ha afegit.