Última actualització Diumenge, 30 de juliol de 2017 10:30 h

L'eurodiputat per ERC diu que cal una "reacció contundent" i "pacífica" per defensar "els drets" dels catalans

ACN Barcelona .- L'eurodiputat per ERC Josep Maria Terricabras està disposat a fer "una vaga de fam davant del Parlament Europeu" si l'Estat espanyol impedeix el referèndum de l'1-O o fa "alguna bogeria". "Cal una reacció contundent en defensa de les llibertats", assegura Terricabras en una entrevista amb l'ACN. "Estem en una situació límit que hem de resoldre pacíficament, una vaga de fam és pacífica", afegeix l'eurodiputat, que confia que la ciutadania catalana "respondria donant la cara no només pels seus representants, sinó per sí mateixa" si el govern espanyol opta per "mesures extremes" per aturar el referèndum o l'aplicació del seu resultat. L'eurodiputat diu que no vol fer "l'espectacle" i que la mobilització seria un "últim recurs" però que la plantejaria si fos "necessari".

"El Parlament Europeu s'ha omplert sempre la boca defensant la llibertat dels pobles", diu Terricabras. "Si el Parlament Europeu no fos capaç de defensar aquestes llibertats ja no ens interessaria, com a Parlament", alerta l'eurodiputat republicà, que es mostra "convençut" que "no seria l'únic" que es mobilitzaria a Brussel·les o Barcelona per defensar el dret dels catalans a decidir el seu futur.Terricabras descarta que el govern espanyol apliqui l'article 155 de la Constitució "perquè no tindria recolzament" del PSOE,"Això és delicadíssim, des del punt de vista europeu", avisa Terricabras, que recorda que "avui tothom té mòbil i si hi ha 300 persones al voltant d'una urna i 3 o 4 Mossos que la intenten agafar, les fotos seran una autèntica delícia democràtica".Amb tot, l'eurodiputat per ERC creu que "el poble de Catalunya estaria disposat a sortir al carrer i defensar els seus drets". "Jo segur", adverteix Terricabras, que diu que tot i la seva edat (té 71 anysconfio que no s'hi hagi d'arribar, però perquè no!", admet, remarcant que es tractaria d'una "mesura extrema". "No sóc partidari de fer coses per l'espectacle. Només quan és necessari", puntualitza.Per Terricabras, sempre que els catalans utilitzin "mitjans pacífics" tindran "totes les de guanyar". L'eurodiputat republicà lamenta que el govern espanyol faci un "ús molt indegut i forçat del poder judicial" per frenar el referèndum, una actitud que ja considera "violenta". "Però si s'arribés a atacs físics, penso que la ciutadania de Catalunya respondria donant la cara", admet.Terricabras justifica que el govern de la Generalitat organitzi el referèndum sense acord amb l'Estat espanyol, perquè diu que no hi ha alternativadefensa l'eurodiputat per ERC. "Fa anys el divorci havia de ser de mutu acord. Si un no volia, l'altre no es podia divorciar mai, pobret. El del 'no' ha de guanyar sempre?", destaca, afegint que la llei del divorci es va canviar perquè "és evident" que hi ha decisions en què "si esperes que un altre que no ho veu gens bé et doni l'acord, no podràs prendre mai".Segons el republicà, després del referèndum el Parlament Europeu podria fer alguna "recomanació d'entesa, de diàleg" però sobre "com implementar el resultat, no per recular". "Si actuen serà perquè hi haurà hagut un referèndum, no es podrà fer veure que no hi ha estat", destaca.Acceptar que els països es puguin declarar independents després d'una guerra i no acceptar-ho després d'una votació seria monstruós i ens hauríem de plantejar què vol dir la UE", destaca. Segons