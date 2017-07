{Vídeo} Arran reivindica l'atac al Bus Turístic de Barcelona

30 de juliol de 2017, 14.36 h

Sempre he pensat que dins del vostre grup hi ha TOPOS infiltrats del estado español, i és amb actes com aquests que m'hi ratifico. Us fan anar com volen!

Us utilitzen com els rucs útils per a que amb els vostres actes sembreu de desestabilització el pobre PROCÉS que vol aconseguir la nostra sobirania i independència com a poble. No us en adoneu!

No podeu esperar 70 dies després de que gent més gran que vosaltres hagi lluitat tota una llarga vida per poder-ho veure en nom dels nostres r... Llegir més