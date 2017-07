L’extrema dreta convoca una contramanifestació a favor de la Guàrdia Civil

Última actualització Diumenge, 30 de juliol de 2017 18:25 h

Ultres a les xarxes socials promouen una concentració a favor dels guàrdies civils per dilluns a les 12 hores a la caserna de la Travessera de les Corts, on els anticapitalistes protestaran pels interrogatoris a càrrecs del Govern

ACN Barcelona .- Diversos usuaris de les xarxes socials s'han organitzat per convocar una manifestació pel proper dilluns, 31 de juliol, a les 12 hores davant la caserna de la Guàrdia Civil de la Travessera de les Corts (Barcelona), per donar suport al cos policial. Es tracta d'una contramanifestació, ja que la CUP fa dies que ha convocat una concentració al mateix lloc i a la mateixa hora, però en contra de la Guàrdia Civil per protestar pels interrogatoris a diversos alts càrrecs del Govern. La mobilització a favor del cos policial de moment no té el suport de cap entitat en concret de manera directa -al cartell no hi apareix cap logotip-, tot i que la presidenta del grup municipal de Cs a Barcelona, Carina Mejías, ha expressat el seu suport amb un missatge a Twitter.

La convocatòria per l'acte en suport de la Guàrdia Civil s'està fent a través de les xarxes socials amb les etiquetes #ConLaGuardiaCivil i #AmbLaGuardiaCivil, amb un cartell on hi apareix la silueta negra d'un agent policial, amb la Senyera i la bandera espanyola al darrere. Els missatges dels usuaris també protesten contra la manifestació que hi farà la CUP, amb l'etiqueta #PlantemosCaraALaCUP.hi apareix una senyora gran davant un agent de la Guàrdia Civil amb els braços creuats i on, a banda del lema, també es pot llegir: '1 Octubre 2017 Votarem!!'.El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, ja va criticar aquest dissabte la convocatòria de la CUP: "No es pot intimidar aquells que ens protegeixen", va publicar a Twitter, adjuntant el cartell dels anticapitalistes. "Encoratjar aquestes protestes des d'un partit amb responsabilitats de govern és molt perillós", ha afegit el ministre espanyol.