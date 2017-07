Última actualització Dilluns, 31 de juliol de 2017 10:35 h

El vicepresident de la Generalitat assegura que "enlloc es diu que sigui il·legal la convocatòria d'un referèndum"

Sobre l'organització de l'1-O, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras ha constatat que "si algun representant de la Guàrdia Civil o algun altre jutge ens vol preguntar sobre aquest tema li respondrem de la millor manera possible".

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha assegurat que Catalunya tindrà urnes: "Hi haurà urnes i farem tot el que estigui al nostre abast perquè estiguin ben plenes de vots" i ha afegit que "si algun representant de la Guàrdia Civil o algun altre jutge ens vol preguntar sobre aquest tema li respondrem de la millor manera possible".

En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha explicat que la reforma del reglament està pensada per ajudar al bon funcionament del parlament. "Quan algú s'escandalitza amb el fet que es podria aprovar per lectura única, hem de recordar que el govern espanyol ja va reformar la constitució el 2015 amb lectura única i ningú ho va tombar, el TC tampoc". Junqueras ha afirmat que es tracta d'un reglament per intentar millorar la vida parlamentària.



El referèndum

Sobre el referèndum ha constatat que "ho farem tot com sempre". Així, "contra més ho fem com sempre més evident és que allò que fem no és excepcional però sí que ho són les mesures per evitar-ho" i ha assenyalat que "ens convé molt que ho fem amb normalitat i que en tots cas són els altres que en surten".





Hi haurà DUI? "No vull especular sobre altres escenaris més enllà del que ja hi ha plantejat. Els escenaris són infinits i parlaríem de qualsevol cosa menys del que hem de fer que és el referèndum", ha conclòs. El vicepresident del Govern també ha fet referència a unes informacions que exposen que el mateix Tribunal Constitucional "comença a estar fart del paper d'òrgan repressor i prohibidor de tot" i ha recordat que "enlloc es diu que sigui il·legal la convocatòria d'un referèndum".

