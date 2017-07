El Gobierno i el TC contra les cordes: El referèndum inicia el tràmit parlamentari

La llei del referèndum va ser presentada per ambdós grups sobiranistes al costat del Govern el 4 de juliol en un acte al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), fet que va motivar a la Guàrdia Civil a requerir informació sobre l'acte.

Ara, aquesta llei, quedarà pendent d'una reunió a la Mesa del Parlament perquè comenci el seu tràmit parlamentari, una reunió que segurament no se celebrarà abans del 16 d'agost, ja que el Parlament tanta les seves portes aquest dilluns i no les obrirà fins aleshores.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal