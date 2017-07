El PSC, a la desesperada per frenar la tramitació de la Llei del Referèndum

Última actualització Dilluns, 31 de juliol de 2017 13:20 h

L'últim que ha intentat frenar l'inici de la tramitació ha estat el PSC, qui assegura que el referèndum "no ofereix cap garantia democràtica". La diputada socialista, Alícia Romera, ha demanat a la Mesa del Parlament que no admeti a tràmit la llei, "demanem que actuï segons l'ordenament jurídic, no respecta la jerarquia normativa" ni de la constitució espanyola ni de l'Estatut i pretén establir un règim electoral que "no respecta" els dos terços necessaris per modificar la llei electoral que marca també l'Estatut, l'ús d'un cens "que no és legal" i el requeriment d'un quòrum "molt minso" per donar per guanyat el referèndum.

Romero fins i tot ha assegurat que el dret d'autodeterminació reconegut per les Nacions Unides "no és aplicable" a Catalunya "en cap supòsit", una consideració inexacte, ja que el dret internacional d'autodeterminació no està limitat al caire colonial del territori.