Més de mil voluntaris es mobilitzen amb 100.000 díptics per fer una acció informativa pel referèndum

La República des de Baix enceta la campanya de l'inici del període vacacional

Si fa un parell de setmanes van ser notícia pels cartells de Franco que anunciaven que no votaria l'1 d'octubre, ara la República des de Baix anuncia que mobilitzarà més de mil voluntaris adherits a la campanya per repartir uns 100.000 fulls volants a mig centenar de municipis amb platges i estacions de tren com Badalona, Ripollet, Rubí, Mataró, Mollet del Vallès, Granollers o Molins de Rei.

La campanya pretén organitzar accions de sensibilització i agitació durant les properes setmanes per fer de les vacances estivals un espai també de consienciació i agitació simpàtica de cara a la participaicó activa de la població l’1 d’octubre. En aquest sentit, la plataforma considera que és "des de la ciutadania" que s’ha d’exigir l’organització del referèndum a totes les institucions del país, i la mobilització d’aquesta serà clau per aconseguir-ho i crida a votar 'Sí' com "l’única via alternativa per un futur millor, tant personal com col·lectiu".

El portaveu de la campanya Oriol Corral afirma que “ ens sentim hereus de la lliuta antifranquista i creiem que la millor manera de superar el règim del 78 és la construcció d’una República des de Baix que garanteixi les llibertats i els drets de tothom. En la defensa del referèndum esperem trobar-nos des dels antifranquistes fins als moviments socials, veïnals i populars d’arreu del país. Amb la gent que treballa de humilment per donar un futur més digne a les properes generacions”

