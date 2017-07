El nou partit de Duran i Lleida es queda sense diners i sense idees

Última actualització Dilluns, 31 de juliol de 2017 17:00 h

Ara per ara "ningú vol arriscar-se", asseguren polítics catalans

El nou partit és catalanista i dóna suport a "una implicació desacomplexada a la política espanyola".

El juny passat Duran i Lleida va presentar davant dels mitjans de comunicació Units per Avançar, un nou partit liderat per l'ex de l'antiga Unió. Es tracta d'un partit catalanista que dóna suport a "una implicació desacomplexada a la política espanyola", assumint el marc de la UE com a entorn supraestatal.

Una definició que recull el document fundacional firmat per 26 membres entre els quals destaquen, Carlos Losada, Salvador Sedó, Montse Surroca i Conxita Tarruella.

Però ara per ara "ningú vol arriscar-se" i de moment el partit no prospera per manca de finançament i nous suports.

Alts càrrecs catalans explicaven a El Confidencial Digital que han estat molt pendents de l'evolució del nou partit: "La idea era ressuscitar a Unió amb un altre nom i sense assumir els dubtes, però l'estratègia ha fracassat".

