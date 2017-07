Despropòsit d'Aragó amb les obres de Sixena: vol traslladar els 44 béns al Museu de Lleida durant l'agost

Última actualització Dilluns, 31 de juliol de 2017 18:00 h

El govern "ha fet tot el que està en la seva mà" per tal que la Generalitat entregui les peces

El govern d'Aragó ha sol·licitat aquest dilluns al Jutjat de primera instància i instrucció número 1 d'Osca l'habilitació del mes d'agost, mes inhàbil judicialment, "per a qualsevol actuació i execució que permeti una ràpida solució".

El govern d'Aragó, a través dels seus serveis jurídics, ha sol·licitat aquest dilluns al Jutjat de primera instància i instrucció número 1 d'Osca l'habilitació del mes d'agost, mes inhàbil judicialment, "per a qualsevol actuació i execució que permeti una ràpida solució" per tal que es faci efectiu el trasllat de les 44 peces d'art originàries del Monestir de Sixena que es troben al Museu de Lleida, en cas que finalment la Generalitat no les entregui a Aragó durant aquest dilluns. Amb aquesta nova petició, l'executiu aragonès pretén evitar que el procés de trasllat dels béns artístics no es demori fins al setembre.

D'altra banda, la jutge ha enviat a última hora d'aquest matí una interlocutòria en què considera que no procedeix un aclariment a la seva resolució prèvia en la qual donava a la Generalitat aquest dilluns 31 de juliol com a termini màxim per entregar a Aragó les 44 peces de Sixena en litigi, segons han informat des del govern aragonès.

Aragó "ha fet tot el possible"

El director general de Cultura i Patrimoni aragonès, Nacho Escuín, ha recordat que el govern d'Aragó "ha fet tot el que està en la seva mà" per tal que la Generalitat entregui les peces, "des de la rehabilitació del Monestir de Sixena fins a la petició reiterada a la jutgessa que concedeixi permís per poder confiscar dels béns". "S'ha sol·licitat fins en deu ocasions, a les quals ara se suma la petició d'habilitar el mes d'agost", ha afirmat.

Aquest dilluns un equip del govern d'Aragó, encapçalat pel director general de Cultura i Patrimoni aragonès, Nacho Escuín, i integrat per una vintena de tècnics, s'ha desplaçat fins al Monestir de Sixena per esperar l'arribada de les peces que són al Museu de Lleida. L'operatiu ha arribat al monestir a primera hora del matí i s'hi estarà fins a les 22 h per si finalment s'acaba duent a terme el trasllat dels béns.

Agost, més inhàbil judicialment

En el cas que finalment la Generalitat no lliuri les peces durant aquest dilluns, des del govern d'Aragó ja van sol·licitar al Jutjat de primera instància i instrucció número 1 d'Osca l'autorització per entrar acompanyats de la policia a buscar les 44 obres en litigi de Sixena el dia 1 d'agost, tenint en compte que l'agost és un mes inhàbil judicialment.

En la seva darrera petició, l'executiu aragonès ha demanat a la jutge que habiliti tot el mes d'agost per tal que es pugui dur a terme el trasllat dels béns artístics originaris de Sixena que es troben al Museu de Lleida.

