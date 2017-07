anònim Vilassar Vilassar

31 de juliol de 2017, 21.15 h

El que no pot ser de cap manera, feixisíssima Levy, és que per una banda els catalans hagim d´obeir cegament el tribunal cuSStitocionarr, i per l´altra banda el mateix govern PPerro es salti totes les obligacions que té en vers el mateix tribunal.

Aquesta mateixa manera d´actuar, de per sí mateixa ja és anticonstitucionarr, perquè és feixiSSta i discriminatori.



CATALUNYA HA COMPRÉS QUE O FA LA SEVA O MAI SORTIRÀ DEL POU ON LA VOLEN ENFONSAR.



CATALANS, L´1-O, TOTHOM A VOTAR INDEPE