Els mitjans catalans unionistes preparen el discurs de la violència perquè el Gobierno intervingui

S'agafen als actes de la CUP i Arran per vendre una imatge de conflicte que no hi és

Objectiu prioritari dels mitjans unionistes catalans: visualitzar un clima de crispació i violència per justificar la intervenció del Gobierno. Aquesta és la nova estratègia dels mitjans com El Periódico i La Vanguardia que, juntament amb poders mediàtics que hi ha fora de Catalunya, pretenen que la societat catalana entengui que la intervenció de l'Estat al país és necessària.

L'acció de les joventuts anticapitalistes d'Arran contra un autobús turístic per denunciar la gestió del turisme a Barcelona i la concentració de la CUP davant de la comissaria de la Guardia Civil són les excuses perfectes perquè es comenci a desenvolupar un relat on la violència a Catalunya sigui present en les pàgines dels diaris i en les imatges dels telenotícies espanyols. Després d'acusar l'independentisme de moviment totalitari, nazi i, fins i tot, amb vinculacions amb el terrorisme Basc d'ETA, ara toca la carta de Veneçuela i la tensió als carrers on, fins i tot, hi ha hagut morts.

El primer a tirar la pedra ha estat el director del diari unionista El Periódico, que des que va oficialitzar el seu seguidisme a Soraya Sáenz de Santamaría que no ha parat d'aixecar el to contra l'independentisme fins al punt que ahir, Enric Hernández, afirmava a Twitter que "la protesta contra la Guàrdia Civil i l'atac a un bus turístic són un punt d'inflexió. El 'procés' es posa 'abertzale'. Inquietant.". Una afirmació que serveix per alimentar un discurs fet per manipular la realitat.