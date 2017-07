El Gobierno esgota els recursos per aturar l'1-O

Última actualització Dilluns, 31 de juliol de 2017 20:00 h

Mitja hora de reunió al Tribunal Constitucional ha estat suficient per tombar la reforma exprés del Parlament

JxSí i la CUP no podran fer servir aquest mecanisme per aprovar les lleis de desconnexió exprés com la Llei del Referèndum o bé la Llei de Transitorietat.

Mitja hora de reunió al Tribunal Constitucional ha estat suficient per tombar la reforma exprés del Parlament. Així, JxSí i la CUP no podran fer servir aquest mecanisme per aprovar les lleis de desconnexió exprés com la Llei del Referèndum o bé la Llei de Transitorietat. El TC ha suspès aquesta tarda la reforma del reglament del Parlament que ha modificat els requisits per l'aprovació de lleis en lectura única.

El ple del Tribunal de Garanties s'ha reunit aquest dilluns i ha acordat per unanimitat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat que va presentar el Gobierno de Mariano Rajoy el passat divendres. Això suposa, ni més ni menys, la suspensió automàtica de la reforma parlamentària.

El Parlament donava llum verda fa cinc dies amb els 72 vots de JxSí i la CUP, i tot i el rebuig dels altres grups, a la reforma del reglament que permetria aprovar el mecanisme de lectura única la Llei del Referèndum de l'1-O i les conegudes com a lleis de 'desconnexió'.



Què diu el TC?



L'escrit del govern espanyol que ha admès a tràmit el TC es dirigeix contra l'apartat 2 de l'article 135 del reglament del Parlament, adduint que "la finalitat declarada de la reforma és facilitar el referèndum inconstitucional d'autodeterminació".



L'executiu espanyol creu que la modificació del reglament del Parlament vulnera el dret de participació política en condicions d'igualtat. L'article 135.2 de la reforma de la cambra preveu que el grup parlamentari promotor de qualsevol proposició de llei pugui sol·licitar-ne la tramitació a través del procediment de lectura única.

