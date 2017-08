Forcadell titlla el TC d'antidemocràtic

Segons Forcadell, aquesta decisió, ha demostrat que "no tots els parlaments són iguals, que no tots els ciutadans són iguals i que es jutgen intencions.

En declaracions a TV3, Forcadell ha valorat la suspensió cautelar dictaminada pel TC sobre la reforma del reglament del Parlament i ha recordat que la llei del tribunal aprovada en l'anterior legislatura amb majoria del PP va ser per lectura única.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha recordat que el procediment de lectura única existeix en diversos parlaments d'Espanya i ha criticat que si el Tribunal Constitucional (TC) es pronuncia contra la reforma del Parlament que habilita aquest procediment és perquè els magistrats persegueixen l'ús que se li pugui donar: "Estan jutjant per a què el farem servir i això en dret penal és absolutament antidemocràtic".

