El PSC ja no sap què més dir per aturar l'1-O

La diputada Alícia Romero ha explicat que els socialistes prendran les "mesures pertinents"

En un contacte amb la premsa des dels passadissos del Parlament aquest dimarts al matí, Romero ha argumentat que creu que la lectura única "no està pensada" per una norma "tan complexa" com la de l'1-O.

Així mateix, la dirigent socialista ha afegit que "respecta" que el Tribunal Constitucional (TC) hagi admès a tràmit aquest dilluns el recurs del govern espanyol i hagi suspès cautelarment i de forma "preventiva" la reforma del reglament del Parlament.



Romero, que ha matisat que no està "ni satisfeta ni insatisfeta" per la decisió del TC, ha recordat que el PSC no va presentar recurs al Constitucional --com sí que ho van fer Cs i el PPC-- perquè considera que el procediment de lectura única és "legal" si s'utilitza per finalitats que estableix el mateix reglament, com ara per modificar "lleis puntuals i simples".

Suspesa de "manera preventiva"

Així mateix, la diputada socialista entén que el TC ha suspès cautelarment la reforma del reglament del Parlament "de manera preventiva", i ha apuntat que el Constitucional "sovint interpreta segons el moment històric i polític".

Finalment, Romero ha subratllat que "l'escalada d'enfrontaments no porta enlloc", i ha insistit que "només el diàleg" pot resoldre la situació política entre Catalunya i Espanya. És per això que la diputada del PSC ha demanat "calma" i "algunes reflexions" sobre si té sentit que cada vegada se surti a demostrar "qui és més fort". Segons Romero, al final qui pateix són els ciutadans i el mateix país.

