La superilla, bandera del fracàs de Colau a Barcelona

Última actualització Dimarts, 1 d'agost de 2017 15:30 h

Els veïns demanen l'aturada i retirada de totes les infraestructures instaurades per la prova pilot

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, tampoc no ha sabut donar una solució satisfactòria per la Superilla del Poblenou. La Plataforma ha presentat aquest dimarts un document al consistori demanant l'aturada i retirada de totes les infraestructures instaurades per la prova pilot de la Superilla.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, tampoc no ha sabut donar una solució satisfactòria per la Superilla del Poblenou. La Plataforma d'Afectats per la Superilla del Poble nou ha presentat aquest dimarts un document al consistori demanant l'aturada i retirada de totes les infraestructures instaurades per la prova pilot de la Superilla.

Ara, segons la llei de procediment administratiu, hauran d'esperar sis mesos i si Colau no respon de manera satisfactòria, el febrer de 2018 presentaran al jutjat una demanda amb la sol·licitud esmentada.



La demanda

"Sol·licitem a l'Ajuntament de Barcelona, l'aturament i retirada de totes les infraestructures instaurades com a conseqüència de la implementació de la prova pilot Superilla P9, avaluar les nefastes conseqüències de les actuacions urbanístiques dutes a terme en el barri de Poblenou, revertir les mesures circulatòries en què s'ha sotmès al Barri així com a manifestar que si no obtenim resposta a la reclamació formulada en el termini màxim de sis mesos, ens entendrem facultats per a acudir a la corresponent via contenciosa administrativa", asseguren en el document.

Notícies relacionades