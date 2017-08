Boicot contra les infraestructures catalanes: Millo i Aena, de vacances durant el caos a l'Aeroport del Prat

Última actualització Dimecres, 2 d'agost de 2017 05:05 h

La desídia del Gobierno amb Catalunya és quasi total

Les cues i les males condicions dels viatgers de l'Aeroport del Prat no són un problema per al delegat del Gobierno a Catalunya, Enric Millo, qui durant el conflicte laboral va decidir marxar de vacances sense resoldre una qüestió que, en un context vacacional, està oferint una imatge molt dolenta de les infraestructures del país.

La desídia del Gobierno amb els problemes dels catalans és total, fins al punt que és capaç de marxar de vacances sense resoldre conflictes que malmeten la imatge del país i provoquen el malviure dels viatgers que han de passar per l'Aeroport del Prat. Una manca d'interès que serveix per oferir una imatge de caos total.

El Conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, va denunciar ahir en l'última roda de premsa de l'executiu que és "preocupant" el tractament del conflicte laboral de l'aeroport per part del delegat del Gobierno, Enric Millo. La Generalitat, que només pot exercir de mediador entre les parts per arribar a un acord, alerta que durant la crisi de l'aeroport el delegat se'n vagi de vacances en un moment on la situació ja no només afecta els usuaris sinó també als ciutadans i que Aena (Aeroports Espanyols i Navegació Aèria) no comparegui en les cites per resoldre l'atzucac.

És molt il·lustratiu per entendre la situació de la nul·la disposició per resoldre la situació amb la celeritat amb la qual la Guardia Civil actua contra representants del Pacte Nacional pel Referèndum i el Govern mentre a l'aeroport la seva implicació és baixa. Mentre l'aeroport és un caos, Aena i Millo són de vacances pel que volen.

